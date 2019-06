Manifestation des cheminots : "Un an après les promesses, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un grand écart"

Près d'un an après l'adoption du "nouveau pacte ferroviaire" par le Parlement, les cheminots sont de nouveau mobilisés contre la réforme du rail.

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF, (CGT, UNSA, SUD et CFDT) appellent les cheminots à manifester mardi 4 juin contre la réforme ferroviaire et la situation sociale jugée alarmante à la SNCF. "Il y a un an, on avait Edouard Philippe et Élisabeth Borne qui nous disaient : 'On ne fermera pas les petites lignes.' Aujourd'hui, les petites lignes ferment", déclare sur franceinfo, Erik Meyer, secrétaire fédéral de SUD Rail.

Pour ce représentant syndical, tous les arguments utilisés l'an passé par le gouvernement en faveur de la réforme se révèlent aujourd'hui être des mensonges. "Il y un an, on nous disait que les cheminots déjà en place conserveraient leurs statuts, a expliqué Erik Meyer. Mais aujourd'hui, Guillaume Pepy dit que ce sera un nouveau pacte social pour tout le monde, même pour les agents en place. Entre les promesses d'il y a un an et les faits d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un grand écart."

Si les syndicats ne sont pas entendus après la manifestation de mardi, ils jugeront s'il est "nécessaire d'élever le niveau du rapport de force", estime le secrétaire fédéral de SUD Rail. La manifestation nationale commencera à 13 heures à Paris, le cortège défilera entre la place d'Italie et Montparnasse.