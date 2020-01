La SNCF annonce la mise en vente de 5 millions de billets à moins de 35 euros pour reconquérir les usagers après la grève

Ces billets seront mis en vente à partir du jeudi 23 janvier et seront valables sur tous les TGV Inoui et Ouigo jusqu'à mi-avril.

La SNCF fait un geste. Après des semaines de grève contre la réforme des retraites, la société ferroviaire a annoncé lundi 20 janvier la mise en vente, à partir de jeudi 23 janvier, de cinq millions de billets de train à moins de 35 euros sur tous les TGV Inoui et Ouigo.

C'est la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, qui l'a assuré sur Europe 1 en précisant que ces places seront disponibles durant une semaine, "du 23 au 30 janvier, pour des voyages entre maintenant et la mi-avril, jusqu'aux vacances de Pâques".

C'est quasiment un quart des places mises en vente à des prix aussi bas. Ça concerne l'ensemble des lignes françaises et il aura des prix à moins de 50 euros sur les lignes internationales.Rachel Picardsur Europe 1

La SNCF a décidé d'envoyer "un geste positif fort" en direction de ses usagers qui ont subi les effets de la grève depuis le 5 décembre 2019. "C'est vraiment pour dire à nos clients : 'on est conscients de ce que vous avez subi, on fait un effort et on voudrait vraiment renouer le lien avec vous'", a expliqué Rachel Picard.

Cette mise en vente exceptionnelle n'est pas la seule main tendue par la société. Les abonnés TGV "seront dédommagés automatiquement sur leur abonnement au mois de février, entre 50 et 100%", a précisé la directrice de Voyages SNCF. "Je suis consciente du stress que les clients ont subi, je voudrais leur présenter nos excuses", a-t-elle conclu.