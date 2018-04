DIRECT. "La SNCF a perdu probablement 100 millions d'euros" depuis le début de la grève, selon Guillaume Pepy

Ce qu'il faut savoir

La grève des cheminots coûte cher à la SNCF. L'entreprise ferroviaire "a perdu probablement 100 millions d'euros" depuis le début de la mobilisation, a affirmé Guillaume Pepy sur BFM TV, lundi 9 avril. Le mouvement de contestation coûte "20 millions d'euros par jour lorsqu'il y a très peu de trains", a ajouté le PDG de la SNCF.

La mobilisation reste très suivie lundi, avec 43% de grévistes parmi les personnels indispensables à la circulation des trains (conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs). D'après la SNCF, si la mobilisation des conducteurs (74% de grévistes lundi) est intacte, celle des autres métiers faiblit, selon un "phénomène assez classique".

Le trafic toujours "très perturbé". La SNCF prévoit un TGV sur cinq, un Transilien et un TER sur trois et un Intercités sur six lundi, pour le quatrième jour de grève perlée.

Plus de 400 km de bouchons en Ile-de-France. Les Franciliens ont opté pour la voiture, lundi matin. A 7h30, Sytadin relevait 310 km de bouchons cumulés sur les routes d'Ile-de-France, contre 175 km en moyenne à la même heure. A 9 heures, le site spécialisé relevait 409 km d'embouteillages.