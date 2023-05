Indemnisation des abonnés TGV touchés par les grèves : "Ridicule par rapport au préjudice subi", estime le président des usagers de la ligne Tours-Paris

Entre le 1er et le 30 juin, les abonnés de la SNCF pourront demander un dédommagement pour les perturbations liées aux grèves. L'indemnisation variera entre 15 et 50%, selon la situation des clients. Des usagers espéraient un geste plus important.

Article rédigé par Simon Soubieux - franceinfo Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Ecran d'information en gare de Lille Flandre, indiquant que le trafic des trains est perturbé en raison d'une grève. (FRANÇOIS CORTADE / RADIO FRANCE)

La grogne continue. Dans un courrier envoyé à ses abonnés TGV, auquel franceinfo a eu accès, la SNCF confirme la mise en place d'une indemnisation en raison des grèves contre la réforme des retraites, depuis le mois de janvier. Environ 20 000 usagers sont concernés. >> Réforme des retraites : la SNCF va indemniser les abonnés TGV affectés par les grèves depuis le début de l'année Cette "mesure exceptionnelle" s'adresse à celles et ceux qui prennent le train plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, pour le travail, "à tous les abonnés Max Actif+ et Max Actif" ainsi qu'aux "titulaires d'un forfait LGV". Concernant les abonnés Max Actif+ et Max Actif, il s'agira d'une "minoration de 50% sur la mensualité de juin quel que soit le parcours de l'abonnement". De leur côté, les titulaires d'un forfait LGV pourront "bénéficier entre 15 et 20% du montant de leur forfait en fonction des mois impactés par les grèves, et ce jusqu’à 50% si trois forfaits mensuels sont impactés".

Une indemnisation "en deçà" des attentes Ce jeudi 18 mai, le gouvernement avait déjà annoncé "un geste d'indemnisation avec la SNCF" pour les abonnés des lignes Intercités, par l'intermédiaire du ministre des Transports Clément Beaune. "Pour les abonnés, c'est 50% de remboursement de l'abonnement sur tous les mois de janvier, février, mars et avril", avait-il déclaré. Selon la compagnie ferroviaire, ce dédommagement pourra aller jusqu'à une baisse de 50% sur la mensualité du mois de juin, c'est-à-dire 250 euros en moyenne. "On considère que cette indemnisation proposée par la SNCF, est réellement en deçà de ce qu'on pouvait imaginer. Ridicule par rapport au préjudice subi", déplore David Charretier, président des usagers de la ligne TGV Tours-Paris. Selon lui, "la bonne indemnisation est une indemnisation équivalent à un mois d'abonnement, c'est-à-dire 500 euros et qui ne soit pas dépendant d'un processus compliqué pour la mise en place de ce dédommagement". La plateforme de dédommagement de la SNCF sera ouverte du 1er au 30 juin.