"Incessibilité" de la SNCF : "C'est ceinture et bretelles", se félicite Guillaume Pepy

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé mardi 15 mai sur France Inter qu'elle était prête à ajouter le terme "incessible" en vue de l'examen au Sénat de la loi sur la réforme ferroviaire. "C'est une bonne annonce", a aussitôt réagi sur franceinfo Guillaume Pepy, PDG de la SNCF. "On va faire ceinture et bretelles", a-t-il ajouté.

La privatisation : "un fantasme"

Des syndicats de cheminots ont fait part de leur inquiétude quant à une cession des parts de l'entreprise et une possible privatisation. "La loi disait déjà que la SNCF est possédée à 100% par l'Etat. On va rajouter au Sénat qu'elle est en plus incessible à qui que ce soit, c'est à dire que les actions sont incessibles", a précisé le patron de la SNCF, qui ajoute que cela concerne "les trois sociétés" dont SNCF Mobilité et SNCF Réseau. "Je le dis parce que dans ce pays il y a un fantasme de la privatisation", a estimé Guillaume Pepy, qui considère que cette disposition aurait "peut-être" dû se trouver dans la loi avant. "La SNCF est 100% publique aujourd'hui, elle le restera", a conclu le PDG du groupe ferroviaire.