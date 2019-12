Grèves des transports : quelles sont les prévisions de trafic SNCF et RATP pour le réveillon du 31 décembre ?

"Entre 45 et 50%" des TGV doivent circuler en moyenne mardi, a annoncé la SNCF. A Paris, seules deux lignes, la 1 et la 14, seront ouvertes jusqu'à 1h45 (derniers départs).

Le mouvement de grève se poursuit dimanche 29 décembre contre le projet de réforme des retraites. La contestation au sein des transports, désormais dans son 25e jour, dépasse en durée celle de 1995 et devrait continuer la semaine prochaine, aucune négociation n'étant prévue avec l'exécutif avant le 7 janvier.

A l'approche du Nouvel An, comment les usagers des transports, à Paris et à travers la France, pourront-ils voyager pour le réveillon ? Franceinfo fait le point sur les prévisions de trafic à la SNCF et à la RATP pour le 31 décembre.

A la SNCF

Le trafic ferroviaire restera fortement perturbé pour le dernier jour de l'année. "Entre 45% et 50%" des TGV circuleront en moyenne mardi, a indiqué à l'AFP Pierre Matuchet, directeur production de Voyages SNCF. Seuls 35% des trains sont maintenus pour le 1er janvier, a-t-il précisé.

"Tous les trains qui sont réservables jusqu'au 2 janvier sont garantis", a-t-il précisé, ajoutant que tous les voyageurs ayant un billet jusqu'au 2 janvier ont été prévenus du maintien ou non de leur TGV.

TRAJETS DU 27/12 AU 02/01 : COMMENT SAVOIR SI VOTRE TRAIN EST GARANTI ?

Concerne les trains @TGVINOUI, @ouigoSNCF & @Intercites

➡️ Trains ouverts à la réservation = garantis de circuler

➡️ Des places peuvent se libérer jusqu’au départ, consultez régulièrement nos sites — SNCF (@SNCF) December 27, 2019

INFOS PRATIQUES :

✅ Votre train est affiché "complet" : il n'est pas forcément garanti, vous serez informé(e) par sms/mail.

✅ Votre train est affiché "supprimé" : échangez votre billet sans surcoût. Si vous n’y parvenez pas, achetez-en un nouveau, nous vous rembourserons. — SNCF (@SNCF) December 27, 2019

A la RATP

Les prévisions complètes du trafic RATP seront annoncées lundi à 17 heures. Le réseau de transports parisiens prévoit déjà la circulation de seulement deux lignes – les lignes automatisées 1 et 14 – jusqu'à 1h45 (derniers départs) dans la nuit de mardi à mercredi.

Les trams T2, T3a et T3b "fonctionneront toute la nuit, avec une fréquence de 15 minutes", ajoute la RATP. Celle-ci précise que la circulation des bus sera "renforcée" le soir du réveillon, avec deux fois plus de Noctilien circulant la nuit.