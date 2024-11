Grève SNCF : y aura-t-il des trains à Noël ?

À quelques mois de Noël, les syndicats de la SNCF menacent de gâcher les fêtes en déposant un préavis de grève. Les cheminots dénoncent la vente de FRet SNCF et s'opposent à l'ouverture des lignes à la concurrence.

Comme souvent, les syndicats de la SNCF menacent de faire grève pour la période des fêtes de Noël. Alors pourquoi un tel mouvement ? Tout d'abord, la disparition de Fret SNCF. L'entreprise de transport de marchandises sera liquidée d'ici la fin de l'année 2024 puis remplacé par deux nouvelles sociétés. À cela s'accompagnent la perte de 23 lignes ferroviaires et la suppression de 500 postes de cheminots. Un plan inadmissible pour les syndicats : "C'est un scandale social, mais aussi écologique. Si on liquide Fret SNCF, nous n'arriverons plus à mettre plus de marchandises sur les rails et à sortir les camions des routes", confie un représentant syndical de l'entreprise.

La SNCF face à la concurrence

L'autre motif de grève concerne l'ouverture des lignes à la concurrence. Dans le sud de la France, la SNCF a perdu la ligne Marseile-Nice qui sera exploitée par Transdev en juin 2025. Des cheminots vont donc quitter le train pour la concurrence. Des négociations sur les salaires devraient également avoir lieu durant les prochains jours. Une première grève est annoncée pour le jeudi 21 novembre avant un mouvement en illimité à partir du mercredi décembre.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus