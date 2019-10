Grève à la SNCF : un TGV sur trois en circulation sur l'axe Atlantique mercredi, un retour à huit trains sur 10 de jeudi à dimanche

Le trafic ferroviaire restera fortement perturbé en raison d'un mouvement de grève au Technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine).

Seul un TGV sur trois circulera, mercredi 30 octobre, sur l'axe Paris-Atlantique, a annoncé la SNCF. Depuis dimanche, le trafic ferroviaire est très perturbé. Les liaisons Paris-Rennes, Paris-Nantes et Paris-Bordeaux sont les plus touchées. L'amélioration se fera sentir à partir de jeudi, où huit TGV sur 10 circuleront sur cet axe Atlantique. Et ce, jusqu'à dimanche pour les départs en week-end prolongé de la Toussaint et les retours des vacances scolaires.

Le trafic est perturbé par un mouvement social de 200 agents spécialisés au centre de maintenance de Châtillon (Hauts-de-Seine), prévu pour durer jusqu'au 31 octobre. "Il s'agit d'une cessation du travail d'un atelier de maintenance uniquement en charge de l'axe Atlantique", a précisé un porte-parole de la SNCF. Cela intervient alors que l'entreprise est confrontée à un climat sociat très tendu.