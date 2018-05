Grève SNCF : la moitié des TGV, TER et Transilien et un tiers des Intercités circuleront mercredi, selon les prévisions de la direction

La direction de la SNCF a annoncé les prévisions de trafic pour la journée de grève du 9 mai.

Seizième jour de grève à la SNCF. Selon les prévisions de la direction de l'entreprise ferroviaire, 50% des TGV, TER et Transilien et 33% des Intercités circuleront mercredi 9 mai. Les salariés de la SNCF protestent toujours contre la réforme de l'entreprise voulue par le gouvernement.

En Ile-de-France, le trafic sera normal sur le RER A, tandis qu'on comptera un train sur deux pour le RER B et un train sur trois pour le RER C. A l'international, il y aura en moyenne un train sur deux, avec un trafic "quasi normal" pour les Eurostar et Thalys. Il y aura donc moins de trains en circulation que mardi 8 mai. Les prévisions pour cette journée annonçaient 3 TGV sur 5, 7 Transilien sur 10, 1 TER sur 2 et 3 Intercités sur 10.

Après leur rencontre lundi avec le Premier ministre, les syndicats avaient affiché leur détermination. "On ressort motivés pour continuer, puisque le Premier ministre n'a pas dit autre chose que ce qu'il avait dit avant qu'on rentre", avait déclaré Laurent Brun, de la CGT-Cheminots.