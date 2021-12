Grève SNCF : comment se faire rembourser ou échanger son billet de train ?

De fortes perturbations sont à prévoir du vendredi 17 au dimanche 19 décembre, sur les trajets TGV entre Paris et le sud-est du pays, après l'échec des négociations entre la direction de la SNCF et les trois syndicats appelant à la grève. Seul un train sur deux circulera sur cette ligne à grande vitesse qui dessert Lyon, Marseille et Nice entre autres villes.

Quelque "50 000 voyageurs" sont concernés par les suppressions de train vendredi, a détaillé Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF. Les prévisions de trafic pour samedi et dimanche, les deux autres jours visés par ce préavis de grève, seront publiées ultérieurement. Sur l'axe Atlantique, le trafic sera "quasi normal" vendredi, selon Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

Des billets remboursés à 200%

Si votre train est touché par le mouvement de grève, vous serez contacté par sms ou par e-mail, note la SNCF sur son site. Ensuite, deux solutions. Soit vous arrivez à prendre un billet sur un autre train : dans ce cas, aucun frais d'échange ni surcoût ne vous sera facturé, même si le billet coûte plus cher.

Soit vous n'avez pas la possibilité d'échanger votre billet, car aucun train de correspond à votre souhait. Dans ce cas, vous pouvez annuler votre trajet et obtenir un remboursement intégral et en plus un "avoir" de même valeur, précise la SNCF. Il s'agit d'une "mesure exceptionnelle" de "200%", souligne Alain Krakovitch.