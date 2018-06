Grève SNCF : ce qu'il faut savoir sur l'indemnisation des mois d'avril et de mai

La SNCF a annoncé lundi qu'elle rembourserait 50% du prix des abonnements de mai pour certains usagers affectés par le mouvement des cheminots.

La SNCF a annoncé, lundi 18 juin, qu'elle rembourserait 50% du prix des abonnements de mai pour les usagers des TER affectés par la grève des cheminots, étendant cette mesure à certaines lignes Intercités et aux Transiliens en Ile-de-France. Franceinfo fait le point sur les conditions pour être indemnisé.

Les abonnés des TER

Les 275 000 abonnés aux TER (au niveau national) avaient déjà obtenu un remboursement de 50% sur leur abonnement d'avril, valable en juin.

Les abonnés mensuels concernés recevront des bons d'achat qu'ils pourront échanger contre des billets TER ou pour payer leur abonnement entre août et décembre, a précisé la direction.

Les mesures facilitant la suspension des abonnements sont également reconduites jusqu'à la fin du mouvement.

Les abonnés des lignes Intercités

En avril, la réduction était de 30% pour les usagers des lignes Intercités si moins d'un train sur trois avait circulé sur leur ligne habituelle pendant les jours de grève.

Pour mai, le remboursement de 50% a été étendu aux lignes Intercités qui sont passées sous l'autorité des régions ou vont le devenir, vers la Normandie (dont Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Granville), les Hauts-de-France (Paris-Amiens-Boulogne), le Centre-Val-de-Loire (Paris-Orléans-Tours, Paris-Nevers, Paris-Bourges-Montluçon) et le Grand-Est (Paris-Troyes-Belfort).

Comme pour le TER, les abonnés mensuels recevront des bons d'achat.

Les usagers des TER non abonnés

Pour les 750 000 usagers non-abonnés qui prennent des TER, les billets resteront utilisables pendant dix jours jusqu'à la fin du mouvement. En cas de non-utilisation, ils seront remboursables sans frais pendant 61 jours.

Les abonnés des Transiliens en Ile-de-France

Pour le cas particulier de l'Ile-de-France, la SNCF doit rembourser 50% des abonnements Navigo en avril et mai.

Le site mondedommagement.transilien.com a été lancé spécialement pour l'occasion mais il était saturé mardi 19 juin. La SNCF conseille de reporter sa demande, qui peut être déposée jusqu'au 22 juillet.

Pour bénéficier de ce remboursement, il faut résider ou travailler dans une commune hors de Paris, desservie par les lignes SNCF Transilien L, J, N, U, C, D, R, E, P, T4, H, K, ainsi que par le RER A (sauf entre Charles De Gaulle Etoile et Marne la Vallée Chessy - Boissy Saint-Léger) et le RER B (sauf entre Paris Gare du Nord et Robinson – Saint-Rémy lès Chevreuse).

Sont concernés les détenteurs d'un forfait Navigo Annuel, d'un pass imagine R, d'un pass Navigo mensuel (dont les pass Solidarité Réduction Mois et Découverte Mois), valide au mois d'avril ou mai 2018.