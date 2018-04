Grève SNCF : raillée sur les réseaux sociaux, Cécile Duflot met en ligne une vidéo de son père cheminot

Un souvenir personnel pour défendre la grève à la SNCF. L'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot, a raconté, mardi 3 avril sur Twitter, l'histoire de son père cheminot, obligé de les quitter un soir de Noël parce qu'il était d'astreinte.

Je suis fille de cheminot. Je me souviens d’un réveillon de Noel où ma soeur et moi avions préparé un spectacle. On a enfilé nos costumes, le téléphone a sonné. Mon père est parti. Il était d’astreinte. Il est revenu le lendemain. #JeSoutiensLaGrèveDesCheminots