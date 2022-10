Grève : quelles sont les perturbations prévues le mardi 18 octobre dans les transports ?

Mardi 18 octobre, un certain nombre de TGV devraient circuler, malgré la grève annoncée. En revanche, ce sera une tout autre histoire dans les TER. La SNCF prévoit un train sur deux en région, de même pour les transiliens en Île-de-France. À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les usagers se préparent, mais les solutions ne sont pas très nombreuses. "J’ai une voiture, mais je n’ai pas trop d’essence et pour le train, ça va être compliqué et les bus aussi", se désole un jeune homme.



Les demandes de covoiturage en forte hausse

Dans le pays, tous les usagers ne seront pas logés à la même enseigne. Ainsi, mardi 18 octobre, deux TER sur cinq circuleront dans les régions Grand-Est et nouvelle-aquitaine. En revanche, ce sera plus simple de voyager dans les Pays-de-la-Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes avec deux trains sur trois en circulation. Comme lors de chaque grève des transports, les Français se tournent vers les sites de covoiturage. Depuis le début des tensions sur le carburant, on observe une hausse de 30% des demandes sur les courts trajets. Toutefois, le trafic devrait nettement s’améliorer dès mercredi, selon la SNCF.