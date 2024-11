Grève illimitée à la SNCF le 11 décembre : SUD-Rail dénonce "un carnage social et un scandale écologique" dans le fret

Les quatre syndicats de la SNCF ont appelé à la grève illimitée à partir du 11 décembre, à 10 jours des vacances de Noël pour s'opposer au démantèlement du fret. Cette mesure, "c'est un carnage social et un scandale écologique", explique Julien Troccaz, secrétaire fédéral de SUD-Rail samedi 9 novembre sur franceinfo.

🚨 Préavis de #greve déposé par les quatre fédérations #cheminotes 🚨



1⃣ : une journée ultimatum le #21novembre

2⃣ : un mouvement reconductible à partir du 11 décembre 19h



🤜 La balle est dans le camp du @gouvernementFR et du @GroupeSNCF dès maintenant ! pic.twitter.com/JxQzf4z24R — SUD-Rail Fédération ⏚ (@Fede_SUD_Rail) November 9, 2024

Les syndicats veulent "un mouvement plus fort" et brandissent des menaces supplémentaires pour faire avancer les négociations. Les syndicats cheminots ont déjà appelé à une journée de grève le 21 novembre "si nous n’avons pas de réponses à nos revendications alors nous mènerons une grève reconductible le 11 décembre", prévient le cheminot. À l’inverse, s’ils obtiennent des "propositions pour que le fret ferroviaire public soit central dans la transition écologique" alors le mouvement de grève sera levé.

Ouvrir la discussion avec la SNCF et l'exécutif

L’intersyndicale attend un moratoire "pour mettre sur pause" et regrouper à la table des négociations "le gouvernement et la direction de la SNCF", qui ont chacun "une responsabilité", estime Julien Troccaz. "Malaise, gâchis", Julien Troccaz ne cache pas son écœurement et son incompréhension de la décision de la SNCF : "Aujourd’hui on a besoin d’un outil de transport public qui permet la transition écologique, qui permet de mettre les marchandises sur le rail". Le syndicaliste explique le refus du moratoire parce que "la volonté politique et la volonté de la direction SNCF est de toujours vouloir rentabiliser un maximum l’outil de transport et de l’adapter au système capitaliste".