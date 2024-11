Grève illimitée à la SNCF le 11 décembre : la Fnaut soutient les syndicats qui "sont dans une situation difficile"

"Les syndicats sont dans une situation difficile", assure, samedi 9 novembre, sur franceinfo François Delétraz, président de la fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut). Les syndicats de la SNCF appellent à une grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre, pour réclamer un moratoire contre le démantèlement de Fret SNCF.

François Delétraz dit se ranger "un petit peu" du côté des syndicats. "L'idée de faire un moratoire avec une enquête parlementaire est peut-être une solution", concède-t-il. "Les syndicats n'en sont pas à essayer de réclamer trois sous ou une retraite, ils sont dans une problématique plus structurelle et ça c'est très important", explique-t-il. D'autant plus qu'ils "préviennent un mois et demi à l'avance, ça laisse le temps", selon le président de la Fnaut.

"Si on veut décarboner la France, il faut que le fret puisse exister", affirme François Delétraz. Il dénonce une "inadéquation" entre les volontés écologiques de la France et "l'investissement" sur le réseau ferroviaire. "On est le plus mauvais élève d'Europe en termes d'investissement sur le réseau, on fait dix fois moins d'investissement que la Suisse et moitié moins que l'Allemagne", déplore-t-il.