Grève du mardi 7 janvier : trois TGV sur quatre, six TER sur 10... Les prévisions de trafic de la SNCF

L'entreprise annonce un trafic ferroviaire proche de celui de lundi.

Le mouvement dure depuis plus d'un mois : le mardi 7 janvier marquera le 34e jour consécutif de grève contre la réforme des retraites. Une grève particulièrement suivie dans les transports, notamment à la SNCF, avec des conséquences sur le trafic ferroviaire. Mardi, l'entreprise annonce trois TGV sur quatre en moyenne en circulation (dont quatre Ouigo sur cinq), deux Intercités sur cinq, six TER sur dix et un Transilien sur deux.

Lundi, pour la rentrée scolaire, le trafic avait connu une "amélioration significative" selon la SNCF, avec huit TGV et Ouigo sur dix, un Intercités sur trois, deux TER sur trois et un Transilien sur deux. La mobilisation au sein de l'entreprise est également repartie à la hausse chez les conducteurs, avec 36,5% de grévistes, tout en stagnant dans l'ensemble de l'entreprise.