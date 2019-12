Grève du 31 décembre à la SNCF : trafic toujours perturbé mardi avec un TGV sur deux et un Transilien sur quatre en moyenne

Le trafic SNCF restera pertubé mardi par la grève illimitée contre la réforme des retraites.

Saint-Sylvestre ou pas, la grève contre la réforme des retraites continuera à perturber fortement le trafic sur les rails, mardi 31 décembre. La SNCF a dévoilé, lundi 30 décembre, son plan de transport concernant le trafic pour le dernier jour de l'année 2019. Voici le détail de ces prévisions, réseau par réseau.

• Pour les TGV : un train sur deux en moyenne

• Pour les Intercités : un train sur cinq

• Pour les Transilien : un train sur quatre en moyenne

• Pour les TER : cinq circulations sur dix en moyenne

• Pour l'international : trafic quasi normal pour l'Eurostar, deux trains sur trois pour le Thalys, un train sur trois pour les liaisons vers la Suisse et l'Italie, un train sur deux vers l'Allemagne et l'Espagne.

CIRCULATION DES TRAINS le 31 décembre

Dès vendredi, la compagnie ferroviaire avait annoncé qu'elle prévoyait de faire circuler "entre 45% et 50%" des TGV en moyenne lundi et mardi, 35% le 1er janvier et 50% le 2 janvier, et que "tous les trains qui sont réservables jusqu'au 2 janvier sont garantis".

Lundi, au 26e jour consécutif du mouvement, 32,5% des conducteurs de train, 18,1% des contrôleurs et 9,3% des aiguilleurs étaient en grève, selon un comptage de la direction. Des taux en recul par rapport à vendredi, où 8,5% des cheminots, 38,8% des conducteurs, 22,3% des contrôleurs et 11,2% des aiguilleurs étaient grévistes.