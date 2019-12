Grève du lundi 9 décembre : la SNCF annonce une journée "extrêmement compliquée", avec "entre 15 et 20%" du trafic assuré

La SNCF a recommandé aux usagers d'éviter les Transilien, craignant une affluence "très dangereuse" dans les gares d'Ile-de-France.

Votre train pourra-t-il circuler lundi 9 décembre ? La SNCF a publié, dimanche 8 décembre, ses prévisions de trafic pour lundi. La compagnie s'attend à une journée "extrêmement compliquée" en raison de la grève d'une partie du personnel contre la réforme des retraites, avec "entre 15 et 20% du trafic assuré". Devraient ainsi rouler 1 Transilien sur 5, 3 TER sur 10, et 1 TGV sur 5. Par ailleurs 15% du trafic des OuiGo sera assuré. Le trafic Intercités sera également "très bas". "On n'attend pas d'amélioration mardi", précise la SNCF.

Tous les trains qui circuleront lundi et mardi sont indiqués sur le site internet de la SNCF et sont "garantis", indique la porte-parole de la compagnie, ajoutant qu'il restait "quelques places" à vendre.

La SNCF a recommandé aux usagers d'éviter les Transilien, craignant une affluence "très dangereuse" dans les gares d'Île-de-France. "On anticipe le fait que lundi sera difficile, avec pas beaucoup plus de trains et potentiellement beaucoup plus de voyageurs", expliquait samedi à franceinfo Alain Krakovitch, le directeur général de SNCF Transilien..