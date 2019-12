Grève du 5 décembre : comment se préparent les grévistes de la gare de Laroche-Migennes ?

La gare de Laroche-Migennes dans l'Yonne est l'un des plus importants bastions cheminots de France. Tous les corps de métiers y sont représentés. Devant la gare, quasiment tous les cheminots ont prévu de faire grève jeudi 5 décembre. "Je fais grève pour garder mes acquis, pour ne pas avoir de problème de retraite", commente l'un d'eux.

"Pourquoi moi je cotiserais pour des gens qui vont partir à 55 ans ?"

Au local de la CGT, on se prépare et on envisage déjà un mouvement dans la durée. "Le gouvernement est dans un mouvement dur, donc nous on répond de la manière dont on est attaqué", explique un syndicaliste, avec dans le viseur la fin des régimes spéciaux, notamment. Dans la commune de Migennes, l'avis du syndicaliste ne fait pas l'unanimité. "Je ne vois pas pourquoi moi je cotiserais pour des gens qui vont partir à 55 ans", s'insurge un cafetier.

