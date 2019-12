DIRECT. Grève du 23 décembre : les opposants à la réforme des retraites veulent "maintenir la flamme" pendant les fêtes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: Échanger ou rembourser, le casse tête des usagers avec leur billet de train en cette période de grève. La SNCF s'était engagée à rembourser les billets annulés en raison de la grève contre la réforme des retraites. Un message relayé à plusieurs reprises, mais qui mérite quelques explications, car dans la pratique, rien n'est réellement simple. France 2 s'y colle.









: Attention @anonyme, vous auriez pu vous fendre d'une petite recherche avant d'affirmer que nous n'avons pas répondu à cette question ! Nous avons écrit un article là-dessus la semaine dernière. On sait que chaque jour de grève coûte 3 millions d'euros à la RATP, quant à la SNCF, on peut estimer le coût journalier à 4 millions, même si le chiffre est moins fiable.



Les conséquences sur le reste de l'économie mettront plus de temps à être mesurées.

: Combien coûte la grève SNCF? Pas de réponse FI!C’est bien aux français que l’on demandera de payer impôts ou tarifs plus chers) et non aux cgtistes

: @Bonsoir Pierre ! Alors si cette cagnotte dépasse le million d'euros aujourd'hui, on est encore très loin du record toutes catégories, l'élan de solidarité envers les mineurs grévistes de 1963, où les dons monétaires avaient atteint le double. Ça tombe bien, j'ai écrit un article sur cet épisode qui a été publié ce matin.

: A la lecture de ce post, il me semble me rappeler d'un article d' un des vôtres confrères relatant l' existence d' une cagnotte CGT sur la plateforme " le pot commun " . A t' elle atteint le niveau de 1995 ?

: Dernière étape de notre mini Tour de France à Dinan (Côtes d'Armor), où Le Petit Bleu s'est intéressé aux magasins de jouets. Ces derniers ont connu un retard à l'allumage, peut-être à cause du Black Friday, mais décembre s'annonce faste. "Les trains en bois sont en forte augmentation. Je suis à + 300 % sur Kapla et même les peluches sont en croissance, les peluches câlins, coucounes progressent tous les ans", explique un commerçant.

: A Limoges, cet hiver 2019 s'annonce comme un bon cru, raconte Le Populaire. Les commerçants ont recruté massivement des saisonniers pour faire face à l'affluence.

: Le dernier week-end de rush étant désormais passé, on peut faire les comptes dans les centres villes. Y a-t-il un effet grève ou pas chez les commerçants ? A Douai, ville moyenne du Nord, les commerçants constatent de l'affluence, mais pas de rush dans le sprint final. "Les gens ont la tête occupée ailleurs, ils pensent aux trains qu’ils ne peuvent pas prendre pour rejoindre leurs proches, du coup ils font moins de cadeaux…", avance une commerçante citée dans La Voix du Nord.

: @Gaspard Nous avons régulièrement évoqué le sujet dans le live. Par contre, vous avez raison, nous n'avons pas fait d'article... Si ce n'est lors du dernier mouvement de grève, au printemps 2018. Le problème n'est donc pas neuf.

: Bonjour, avez-vous parlé des tgv qui circulent avec beaucoup, beaucoup de places vides alors que les réservations étaient impossibles (sur Avignon ou sur Saint-Malo aujourd'hui par exemple) ?...

: 20 heures ! L'heure du dîner, mais aussi du point sur l'actualité.



Pour les prévisions de trafic demain à la SNCF, c'est par ici, et pour celles de la RATP, c'est par là. Grosso modo, elles ressemblent fort à celles de vendredi, et ça sent les bouchons sur les routes, les pistes cyclables et les trottoirs.



La tempête Fabien a frappé la façade atlantique et la Corse en faisant de nombreux dégâts, mais sans faire de victime. Les témoignages décrivant la violence des éléments déchaînés sont édifiants.



• Le célèbre couturier français Emanuel Ungaro est mort hier à l'âge de 86 ans.



• Le franc CFA sera bientôt de l'histoire ancienne. On vous explique ce qu'implique la disparition de cette monnaie qui avait cours dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest.

: En revanche, 78% des Français se sentant proches du parti présidentiel LREM et 62% des Français se sentant proches des Républicains sont opposés ou hostiles au mouvement.

: Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, 51% des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour le mouvement de protestation. Ce pourcentage est particulièrement élevé auprès des Français se sentant proches de La France insoumise (90%) et du Parti socialiste (66%).

: @Usagerdestransports Relayer une tribune de personnalités appelant à soutenir les grévistes fait partie de notre mission d'information sur le conflit, qui est la plus diversifiée possible. Je n'ai pas lu pareil commentaire outragé de votre part contre la reprise des propos d'Elisabeth Borne condamnant les coupures intempestives. Ne jugez pas une entrée de live, jugez une couverture sur sa globalité, et je vous mets au défi de déceler un parti pris.



Quant aux commentaires du live, sachez que nous sommes insultés par les pro-grévistes comme les anti, à peu près dans les mêmes proportions.

: Est-ce que c’est votre mission de relayer des appels au financement des grévistes... cela ressemble plus à une action militante...

: @nico On va corriger tout de suite. Effectivement, c'était en énorme en une du site :-) On commence à s'y perdre dans ces chiffres !





: Bonsoir Pierre,Je pense qu'une petite erreur s'est glissée sur le site et l'appli : vous indiquez sur le fil info que 4 ter sur 5 circuleront lundi mais vous indiquez 4 ter sur 10 dans l'article associé 🤗

: "Tout le monde va converger vers le régime universel de retraite, y compris le président de la République. Il se met au même régime que tout le monde. C'est peut-être symbolique, ce n'est en aucun cas démagogique."



Invité de LCI, le patron des "marcheurs" à l'Assemblée salue la décision "logique" du président de renoncer à sa retraite automatique de président de la République.

: Plusieurs personnalités, comme l'humoriste Jean-Marie Bigard, l'actrice Corinne Masiero, l'ex-footballeur Vikash Dhorasoo (candidat à la mairie de Paris sous les couleurs de la France Insoumise), le dessinateur Tardi et l'écrivain Edouard Louis, entre autres, appellent dans une tribune sur Mediapart à soutenir financièrement les grévistes.

: @anonyme D'habitude, la SNCF prévient deux jours avant sur les suppressions et annulations éventuelles.

: Bonsoir, j’ai un billet de train le samedi 28 décembre, savez-vous quand la SNCF communiquera sur le maintien (ou la suppression) de ses trains ce jour là ?Merci pour toutes vos précieuses informations et vos analyses pertinentes. Excellentes fêtes de fin d’année à tous