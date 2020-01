Grève du 13 janvier : le trafic SNCF s'améliore avec quatre TGV sur cinq et sept TER sur dix, mais seulement quatre Intercités sur dix

"Avec 4 800 trains par jour, le nombre de circulations ferroviaires augmente de 25% par rapport à la semaine précédente", indique la SNCF.

Le trafic s'améliore dans les gares. La SNCF a annoncé ses prévisions de trafic pour la journée du lundi 13 janvier, alors que la grève contre la réforme des retraites continue. Les TGV circuleront presque normalement avec huit trains sur dix, et même neuf sur dix depuis Paris. L'amélioration est aussi notable du côté des trains régionaux : sept TER sur dix circuleront (avec des trains ou des bus de substitution). "Avec 4 800 trains par jour, le nombre de circulations ferroviaires augmente de 25% par rapport à la semaine précédente", se félicite la SNCF.

Dans le détail, toutes les régions ne seront pas logées à la même enseigne : en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne et en Normandie, neuf circulations TER sur dix seront assurés. A l'inverse, seul un trajet sur deux sera garanti dans les Hauts-de-France. La situation restera aussi compliquée pour d'autres usagers. En effet, seuls quatre trains Intercités sur dix circuleront en moyenne, et aucun la nuit. En Ile-de-France, seule la moitié des RER A, B, C et D circuleront.

"Tous les TGV Inoui et Ouigo disponibles à la vente jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur Oui.sncf et tous les autres canaux de vente", indique aussi la SNCF, qui a lancé une grande campagne de billets de TGV à prix réduits.