Grève des transports : une mobilisation aussi longue qu'en 1995

Pour eux, pas question d'arrêter les manifestations, même pendant les fêtes. Jeudi 26 décembre, ils étaient quelques centaines de manifestants rassemblés à Paris. Principalement des agents de la SNCF et RATP. Ils considèrent que si le conflit ne finit plus, c'est d'abord la responsabilité du gouvernement. "À un moment donné, il faut discuter quand il y a un mouvement social de cette ampleur", déclare un manifestant.

Le record de 28 jours en 1986 pourrait être battu

C'est le 22e jour de grève consécutif à la SNCF, soit autant qu'en 1995. Si la grève se poursuivait jusqu'au 9 janvier, date de la prochaine manifestation, alors le record de 28 jours en 1986 pourrait être battu lui aussi. Pourtant, la mobilisation commence à peser sur les salaires des cheminots. "On est là, on se serre les coudes, on restreint le budget, mais on n'arrêtera pas", explique un cheminot gréviste.

