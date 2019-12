Grève dans les transports : le trafic encore perturbé mardi

Il faudra encore s'armer de patience dans les transports en commun, mardi 31 décembre. Seul un TGV sur deux circule, un Transilien sur quatre et un Intercités sur cinq. Il y a toutefois une légère amélioration du côté de la RATP. "Comptez un train sur deux sur le RER A. Idem sur le RER B. Mais attention, ce sera uniquement aux heures de pointe", explique la journaliste de France 2 Alizé Lutran, en direct de la gare Montparnasse à Paris.

Deux lignes de métro fermées

Seules deux lignes de métro ne circulent pas (7bis et 13). Le trafic sera cependant perturbé sur les autres lignes, qui ne circuleront qu'aux heures de pointe. C'est un peu mieux pour les bus : trois sur quatre en moyenne. Un dispositif particulier a été mis en place pour la Saint-Sylvestre : contrairement aux années précédentes, toutes les lignes de métro ne circuleront pas toute la nuit, mais uniquement la 1 et la 14 jusqu'à 2h15. Les tramways T2, T3A et T3B circuleront jusqu'au bout de la nuit, à l'instar des bus de nuit Noctilien.

