Grève à la SNCF : un dispositif spécial pour acheminer les candidats au baccalauréat vers les centres d'examen

Sur le terrain, la SNCF entend déployer 3 000 personnes pour chouchouter les candidats.

Agents sur le terrain, moyen de transport de substitution, etc. Pour accompagner les candidats au baccalauréat, qui commence lundi 18 juin malgré la poursuite de la grève des cheminots, la SNCF a réactivé un dispositif visant à garantir les trains stratégiques le matin et à aiguiller les élèves. Un certain nombre de trains, particulièrement susceptibles d'être empruntés par les candidats, ont été identifiés en collaboration avec l'Education nationale. En plus d'être garantis, ils seront particulièrement suivis dans leur préparation et leur circulation, assure la direction.

"Dès la veille au soir, les élèves peuvent trouver les informations sur le site de la SNCF", indique le site du ministère de l'Education nationale. "Parallèlement, nous affréterons des [cars] de substitution si nécessaire", ajoute Mathias Vicherat, le directeur général adjoint de la SNCF.

Pendant la grève, la #SNCF met en place des moyens de substitution (taxi, bus...) pour acheminer les candidats et examinateurs du #BAC2018 vers les centres d'examens qui seront avertis en cas de retard.

Des agents en gare pour aider les candidats

Sur le terrain, la SNCF entend déployer quelque 3 000 personnes pour chouchouter les candidats. Des "gilets rouges" portant le badge "SNCF Exams" seront présents dans 200 gares pour les orienter, tandis que des comptoirs dédiés seront installés dans les 21 plus grandes gares du pays, ainsi que dans des gares situées à proximité des centres d'examen.

En cas de problème, les rectorats et les centres d'examens seront directement prévenus, "pour qu'on puisse d'une certaine manière faire un mot d'excuse et dire 'tel candidat a été bien bloqué, merci de votre indulgence'", explique Mathias Vicherat.