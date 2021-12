Grève à la SNCF sur l'axe Nord : deux TGV sur trois circuleront ce week-end

Une grève des conducteurs va perturber le trafic des TGV sur l'axe Nord, entre Paris et Lille notamment ce week end, les 18 et 19 décembre, a appris franceinfo auprès de la SNCF et les syndicats, vendredi 17 décembre. Deux TGV sur trois seront en circulation. La SNCF assure toutefois que 100% des voyageurs dont les trains sont supprimés pourront se reporter sur les rames qui circulent. Sinon ils auront la possibilité de se faire rembourser leur billet.

Cette grève est liée à un préavis qui court depuis le 13 décembre renouvelable toutes les 24 heures. Lundi, le mouvement avait été bien suivi mais moins le reste du temps. Vendredi, le trafic était perturbé sur l'axe Sud-Est, avec seulement un TGV sur deux, soit "100 TGV de moins" en un jour et "50 000 clients qui n'ont pas pu prendre leur train", mais qui ont été indemnisés à 200%, avec le remboursement du prix du billet et un bon d'achat du même montant, "parce que c'est un préjudice pour eux", reconnaît le PDG de SNCF Voyageurs.

Trois syndicats, CGT cheminots, UNSA ferroviaire et Sud-Rail appellent à la grève pour, notamment, des questions salariales et de conditions de travail.