Grève à la SNCF : 80% des TGV, 60% des Transilien et 50% des TER et des Intercités en circulation vendredi

Ce 14e épisode de grève, qui a commencé formellement mercredi soir à 20 heures, s'achèvera samedi à 7h55.

Vingt-huitième journée de grève à la SNCF. La direction de la compagnie ferroviaire a annoncé, jeudi 7 juin, que trois Transilien sur cinq, un TER sur deux, un Intercités sur deux et quatre TGV sur cinq circuleraient vendredi. Ces chiffres sont identiques à la journée de jeudi, sauf pour les TGV, qui n'étaient que 70% à rouler ce jour.

Quelques centaines de cheminots français, belges et luxembourgeois ont manifesté, jeudi après-midi, à Luxembourg, en marge d'une réunion des ministres des Transports de l'Union européenne. "C'est une initiative syndicale de venir les interpeller sur les dangers de la libéralisation, a expliqué Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots. L'idée, c'est de montrer que même lorsque notre ministre [Élisabeth Borne] est à l'étranger, on est capable de la suivre et de l'interpeller."

Le syndicaliste a estimé que le taux de participation au mouvement de grève fluctuait toujours entre 18% et 20%. "On espère que ça va remonter le 12 juin", date de la "Journée de la colère cheminote" organisée par l'intersyndicale, a-t-il ajouté.