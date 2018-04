Grève à la SNCF : les syndicats déçus après une réunion de plus de 6 heures avec la ministre des Transports

"Rien de neuf", ont déploré les syndicats de la SNCF, jeudi, à l'issue d'une réunion de concertation au ministère des Transports.

Après plus de 6 heures de réunion avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, jeudi 5 avril, les syndicats de cheminots, qui ont commencé une grève en pointillés il y a trois jours contre la réforme de la SNCF, sont ressortis insatisfaits. Vendredi, une autre réunion au ministère se penchera sur les droits sociaux des cheminots.

"Rien à dire", Rien de neuf"

"En sortant d'une réunion comme celle-là, on s'interroge. Quelles avancées ? Très franchement, il n'y a rien à dire", a déploré, sur franceinfo, Roger Dillenseger, le secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire. "Sur tous les sujets qu'on a pu évoquer, on a continué à échanger. On échange, on se fait des politesses et, à la sortie, on ressort avec les poches vides", dit-il.

"Bilan des courses : rien de neuf, 6 heures de blabla pour ne rien en sortir, pas la moindre avancée, regrette de son côté Didier Aubert, le secrétaire général de la CFDT-Cheminots. On n'a pas d'autre solution que de continuer la mobilisation des cheminots". Selon le calendrier de grèves de deux jours sur cinq, prévu jusqu'en juin, le deuxième épisode s'étendra de samedi 20h à mardi 7h55.