Grève à la SNCF : les trains "ouverts à la réservation" jusqu'au 29 décembre "sont garantis de circuler", 6 TGV sur 10 rouleront

"Aujourd'hui, 800 000 clients ont été contactés et informés de la circulation de leur train par mail et SMS", précise le groupe ferroviaire.

Pourrez-vous prendre votre train entre Noël et le Nouvel An, malgré la grève ? La SNCF a annoncé, mardi 24 décembre, que "tous les TGV inOui, Ouigo et Intercités" actuellement ouverts à la réservation jusqu'au 29 décembre étaient désormais "garantis de circuler". Les trains disponibles sont affichés sur l'application SNCF et le site oui.sncf. "Aujourd'hui, 800 000 clients ont été contactés et informés de la circulation de leur train par mail et SMS", a précisé le groupe ferroviaire.

L'entreprise affirme que "la plupart" des voyageurs ont vu leur prochain voyage "confirmé et garanti". Ceux dont le train est supprimé "sont invités à se reporter sur un train dont la circulation est garantie". La SNCF rappelle que "les échanges sont sans frais et sans surcoût, sur la même destination, quelle que soit

la date choisie". Des places peuvent se libérer jusqu'au dernier moment sur les trains en circulation, du fait d'annulations de voyages par des personnes ayant un billet.

60% de TGV en circulation ce week-end

Par rapport au week-end de départ en vacances, la compagnie prévoit une amélioration de la situation. "Avec une moyenne de 6 TGV sur 10, les capacités de voyages en train augmentent de 10 points", écrit la SNCF dans un communiqué. Dans le détail, c'est sur Ouigo que la proportion sera la plus élevée (74%), devant l'axe Sud-Est (68%). Les taux les plus bas seront sur les trains Alleo (38%), Lyria (41%) et TGV intersecteurs (43%).

Pour les TER, la SNCF précise que ces trains ne seront confirmés que "la veille du voyage à 17 heures".

La SNCF a parallèlement annoncé le maintien du service Junior & Cie du 26 au 29 décembre. Cette offre d'acheminement des enfants non-accompagnés se fera pour l'instant sur 140 TGV inOui. Les parents "ont tous été contactés", soit pour confirmer le voyage, soit "pour les informer de la suppression de leur train initial et de la possibilité de report sur un autre TGV inOui dont la circulation est garantie".