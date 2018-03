Grève à la SNCF : au-delà du statut, les vraies raisons du conflit

Pour la CGT, l'enjeu derrière le conflit social qui s'annonce est stratégique. Pour l'exécutif, il est surtout symbolique. Du bras de fer qui s'annonce dépend en tout cas un point crucial : celui de savoir si le pays est encore réformable.

Guy Groux, auteur de cet article, est directeur de recherche, associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof). La version originale de cet article a été publiée sur le site Telos, dont franceinfo est partenaire.

A la veille d'un conflit touchant la SNCF, la question du statut semble l'emporter sur bien des volets de la réforme proposée par le gouvernement, et pour cause. D'hier à aujourd'hui, des mineurs aux cheminots, le statut des personnels et des entreprises nationalisées ont toujours été au cœur de l'identité et des mobilisations revendicatives des salariés concernés. Dès lors, il était évident que sa mise en cause par la réforme actuelle ne pouvait déboucher que sur un conflit d'importance. Certes, les personnels en place sont assurés de conserver leur statut professionnel et les avantages qui lui sont liés, seuls les nouveaux embauchés étant concernés par un nouveau régime. Mais c'est précisément là que réside la force symbolique du statut du cheminot qui implique des capacités de mobilisation élevée dès lors que celui-ci est menacé, même de façon potentielle.

Néanmoins, une question se pose. Et si par-delà le statut et les raisons catégorielles de le défendre, d'autres raisons étaient à l'œuvre, dépassant le cadre même de l'entreprise ? Ne faut-il pas rechercher du côté des syndicats, mais aussi des pouvoirs publics, les raisons d'un conflit qui peut s'avérer long et difficile ?

Pour la CGT, un enjeu stratégique

Parmi les syndicats, c'est surtout la CGT et sa fédération de cheminots qui disposent d'une position à la fois particulière et éminente. Dès l'annonce des intentions gouvernementales initiales liées au rapport Spinetta, elle prônait une mobilisation d'ampleur, prédisant même une grève "d'au moins un mois". Hormis Sud, elle était seule alors, mais depuis les autres organisations représentatives – l'Unsa et la CFDT – l'ont ralliée, et ceci sur des bases d'action bien plus radicales, le conflit étant programmé d'avril à juin prochain. Certes, outre l'attachement des cheminots à leur statut, la proximité des élections professionnelles prévues pour l'automne prochain explique en partie cette adhésion de tous les syndicats au mouvement de grèves à venir. Mais au-delà des intentions ou des spécificités propres à chaque organisation, c'est bien la situation actuelle de la CGT au niveau local mais aussi au niveau national qui permet de mieux comprendre l'éventualité d'un conflit annoncé comme très dur.

Paradoxe d'aujourd'hui comparé au passé. Durant les "Trente glorieuses", c'est au nom de sa puissance et de son hégémonie que la CGT appelait à de vastes mobilisations ou à des grèves très revendicatives.

A présent, tout se passe comme si la détermination de la CGT constituait une réponse aux divers reculs et à l'affaiblissement qu'elle subit depuis de longues années.Guy Groux, directeur de recherche au Cevipof

En ce sens, nous sommes très loin d'une situation à la "95" et du mouvement contre les mesures du plan d'Alain Juppé. Comme dans d'autres "bastions", l'influence de la CGT à la SNCF est en net recul. En 1996, elle disposait lors des élections d'entreprise d'une majorité quasi-absolue, près de 48% des suffrages ; en 2006, son score était de près de 40% ; désormais, elle représente à peine un peu plus du tiers des suffrages (34,33%).

Au niveau national, la situation est également très critique. Fait sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la CGT n'est plus la première organisation syndicale française, la CFDT l'ayant devancée en 2017. Ces reculs et déboires électoraux s'accompagnent aussi de lourds revers sur le terrain des luttes sociales et des grandes mobilisations nationales contre les diverses réformes voulues par le pouvoir politique au cours des dernières années. Les mouvements d'opposition à la loi El Khomri ou aux "ordonnances Macron" ont débouché sur des échecs patents. Aujourd'hui, un nouvel échec des luttes des cheminots pour la défense de leur statut entraînerait la CGT dans une spirale de plus en plus infernale.

Pour le gouvernement, une réforme symbolique

Cet échec n'est pas impossible, il est même fort probable, le gouvernement semblant déterminé à mener à bien la réforme de la SNCF comme l'a récemment affirmé Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie. En fait, par-delà les initiatives gouvernementales, c'est surtout du côté du président de la République que beaucoup de choses se jouent. Pour diverses raisons, celui-ci ne peut pas renoncer à la réforme engagée et notamment au niveau de ce qui symbolise celle-ci, à savoir le fameux statut des cheminots.

Pour Emmanuel Macron, renoncer à cette réforme aurait un coût politique considérable du point de vue du programme qu'il s'est fixé dès la campagne présidentielle, mais aussi du point de vue de l'opinion ou des attentes européennes à l'égard des réformes entamées dans notre pays.Guy Groux, directeur de recherche au Cevipof

À l'évidence, la mise en cause totale ou partielle de la réforme de la SNCF interviendrait dans un contexte où d'autres réformes importantes sont à l'œuvre et où de nouvelles réformes sont prévues comme celle des retraites notamment. Dès lors, face aux multiples résistances que déclenchent tout mouvement global de réformes et tout changement, le pouvoir politique serait durablement affaibli et les réformes à venir bien plus difficiles à réaliser comme l'espèrent d'ailleurs beaucoup d'opposants de droite comme de gauche.

Le coût politique d'un recul du gouvernement se situerait aussi sur le terrain de l'opinion. La popularité d'Emmanuel Macron repose sur un ensemble composite allant d'une certaine gauche moderniste au centre-droit en passant par un électorat plus conservateur mais qui, pour diverses raisons, demeure soucieux de réformes surtout lorsqu'elles concernent le secteur public. Un recul sur un enjeu aussi symbolique que la réforme de la SNCF entraînerait auprès de l'opinion un recul qui, à l'instar de celui dû aux projets d'Alain Juppé en 1995, serait difficile à combler.

Enfin, se pose la question de l'Europe. Les attentes de l'Union européenne au sujet des réformes voulues par le gouvernement sont très élevées au regard retard pris par la France comparée à d'autres pays voisins.Guy Groux, directeur de recherche au Cevipof

L'image du "mauvais élève français" face aux critères européens a beaucoup coûté en terme de crédit et de leadership au sein de l'UE. C'est précisément ce contexte qu'Emmanuel Macron veut mettre en cause. Dès sa campagne pour l'élection présidentielle, il affirmait une ambition, celle de redonner une position centrale voire première à la France en Europe. Sans nul doute, cette ambition souffrirait beaucoup d'un renoncement total ou partiel à propos de la réforme de la SNCF.

Pour la France, une question : le pays est-il encore réformable ?

Ainsi, le scenario qui se met en place et les rôles impartis aux principaux acteurs de ce nouveau "drame à la française" peuvent laisser prévoir a priori un conflit dur et radical. Pour certains commentateurs, cette perspective n'est cependant pas évidente et peut être contredite par l'opinion des Français, 65% d'entre eux disant approuver les intentions du gouvernement. D'où les commentaires qui, dans la presse ou ailleurs, prédisent un essoufflement rapide des grèves après quelques premières manifestations de rue, réussies quant à elles. Clairvoyance ou optimisme exagéré ?

Il faut toujours prendre garde à la versatilité de l'opinion face aux grandes réformes et aux mouvements de protestation qui les accompagnent habituellement en France.Guy Groux, directeur de recherche au Cevipof

Simple exemple : à l'annonce du "Contrat première embauche" conçu par Dominique de Villepin à propos des jeunes non qualifiés, plus de 60% des Français disaient y adhérer. Quelques semaines plus tard, le même pourcentage disait soutenir les immenses mouvements qui réunissaient les syndicats et la jeunesse et s'opposaient au CPE de façon si efficace que celui-ci fut délaissé. En réalité, rien n'est écrit aujourd'hui et l'hypothèse d'un conflit très dur ne peut être écartée ni sous-évaluée. Rien n'est écrit à l'exception d'un fait : le contexte de défiance et de conflits qui caractérise depuis longtemps en France, le dialogue social et tout mouvement de réformes. La France est-elle irréformable ? D'ici peu, d'ici à deux ans, on devrait le savoir.