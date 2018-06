Grève à la SNCF : après la cagnotte, un livre pour soutenir les cheminots grévistes

Les droits d'auteur seront reversés aux caisses de grève, a indiqué l'éditeur, une marque des éditions du Seuil.

Après la cagnotte qui dépasse désormais 1,2 million d'euros, le livre. Plus d'une trentaine d'écrivains, dont l'Académicienne Danièle Sallenave, la lauréate du prix Femina Geneviève Brisac ou encore Annie Ernaux, ont écrit un livre collectif pour soutenir les cheminots en grève de la SNCF. L'ouvrage est sorti jeudi 7 juin en librairie et sa couverture est signée Jacques Tardi.

"La lutte des cheminots n'est pas une lutte corporatiste, elle cristallise au contraire l'idéal de solidarité, concrétisé par les services publics, de tout un peuple", expliquent ces écrivains dans La bataille du rail (aux éditions Don Quichotte). Les 32 textes réunis dans l'ouvrage, qui compte également une vingtaine d'illustrations de Mako, ont tous un rapport avec le rail.

Le livre est vendu 16,90 euros

Les droits d'auteur seront reversés aux caisses de grève, a indiqué l'éditeur, une marque des éditions du Seuil. Le livre de 240 pages est vendu 16,90 euros. "Nous avons tous un rapport particulier avec le train, des souvenirs d'échappées belles, de rencontres cocasses, de paysages qui défilent, de baisers échangés sur un quai de gare, de voyages qui ont changé une vie", ont expliqué les auteurs solidaires parmi lesquels on retrouve notamment Laurent Binet (Goncourt du premier roman et prix Interallié), Didier Daeninckx, Bernard Chambaz, Nedim Gürsel, Hédi Kaddour, Lola Lafon, François Morel et Jean-Marie Laclavetine.