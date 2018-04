Grève à la SNCF : 1 train sur 5 prévu sur les grandes lignes dimanche et 1 train sur 3 pour les Transilien et les TER

Le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat, a donné samedi les prévisions de trafic pour la journée de grève de dimanche.

Les prévisions sont tombées. Un train sur cinq sur les grandes lignes (TGV et Intercités) et un train sur trois pour les Transilien et les TER circuleront dimanche 8 avril pour le troisième jour de grève contre la réforme de la SNCF. Pour le trafic international (Thalys, Eurostar), trois trains sur quatre circuleront. Ces chiffres ont été donnés, samedi 7 avril à Paris, par Mathias Vicherat, directeur général adjoint de la SNCF.

Pour dimanche, "nous avons un taux de déclaration de grévistes qui est de l'ordre de 35%", a également déclaré Mathias Vicherat, en précisant que ce chiffre concernait "les salariés indispensables pour faire rouler des trains", à savoir les aiguilleurs, les contrôleurs et les conducteurs. Avant la première phase de la grève intermittente des cheminots, mardi et mercredi derniers, la compagnie avait anticipé un taux de 48%.

Ces chiffres annoncent donc un trafic moins perturbé que lors de la première séquence de grève mardi et mercredi derniers. Mardi, seuls 12% des TGV et 13% des Intercités ont circulé. Les régions les plus touchées seront la Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Normandie et le Limousin.

