Grève à la SNCF : 1 TGV sur 2, 1 Intercités sur 3, 2 TER sur 5 et 3 Transilien sur 5 prévus dimanche

Le sixième épisode de grève a débuté vendredi à 19 heures et durera jusqu'au lundi 30 avril.

Un train à prendre pour le week-end du 1er mai ? Selon les prévisions de trafic fournies par la SNCF, samedi 28 avril, près d'un TGV sur 2 circulera dimanche 29 avril, 1 Intercités sur 3, 3 Transilien sur 5 et 2 TER sur 5. La SNCF invite les clients dont les trains ne sont pas confirmés le 29 avril à échanger leur billet sur un train circulant le même jour et ouvert à la réservation. Les billets non utilisés sont échangés ou remboursés sans frais.

La direction s'était félicitée vendredi que le trafic soit "nettement amélioré" par rapport aux précédentes journées de grève. Parmi les personnels soumis à une déclaration d'intention de faire grève, 28% avaient déclaré vouloir faire grève samedi, contre "48% en début de conflit", avait-elle noté. Pour la première fois, moins de 50% des conducteurs (49,6%) avaient déclaré vouloir faire grève, contre 77% au premier jour du mouvement. La SNCF a annoncé vendredi des réductions de 50% en juin pour les abonnés des TER en compensation des perturbations subies depuis le début avril, ainsi que des réductions de 30% pour les abonnés du TGV (en mai) et des Intercités.