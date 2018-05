Grève à la SNCF : 1 TGV et 1 Transilien sur 2, 2 TER sur 5 et 1 Intercités sur 3 prévus jeudi

Le mouvement de grève à la SNCF reprend jeudi et vendredi avec une sensible baisse.

La grève faiblit sensiblement. La direction de la SNCF prévoit, pour la journée du jeudi 3 mai, un TGV sur deux, un Transilien sur deux, deux TER sur cinq, un Intercités sur trois et trois trains sur cinq à l'international. La grève reprend mercredi 2 mai à 19 heures et court jusqu'à samedi 5 mai à 08 heures.



Selon les prévisions, 29,8% des agents seront en grève, contre 32,3% le 24 avril dernier, soit le "dernier jour ouvrable comparable avec la situation de demain, 3 mai", indique Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien.



La direction de la SNCF annonce une proportion de conducteurs (52% contre 77%), de contrôleurs (40% contre 61%) et d'aiguilleurs (23% contre 38%), ce qui représente une baisse sensible par rapport aux premiers jours du mouvement.