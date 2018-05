DIRECT. SNCF : la CGT "continue" la grève et exige une table ronde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: "La mobilisation est plus que jamais nécessaire (...) Il est de la responsabilité du gouvernement de trouver des solutions à la sortie du conflit sinon les cheminots sont prêts à poursuivre le combat", a poursuivi Laurent Brun.







: "On a un gouvernement qui semble plus ouvert mais qui a eu du mal à s'engager. On a demandé une table ronde tripartite pour que le gouvernement fixe ses engagements", rajoute Laurent Brun, secrétaire général de la Fédération des cheminots CGT.

: "On repart avec nos questions et c'était des questions qu'on avait déjà posées début mai (...) il y a le statut des cheminots et en face il n'y a rien", a déclaré Philippe Martinez à la sortie de sa rencontre avec Edouard Philippe à Matignon.









: Concernant les investissements dans le système ferroviaire, l'Etat va augmenter sa participation de "200 millions d'euros par an", portant son effort annuel à "3,8 milliards" au total, a-t-il ajouté.

: L'Etat va reprendre "35 milliards d'euros" de la dette de la SNCF, dont 25 milliards en 2020 et 10 milliards en 2022, affirme Luc Bérille, secrétaire général de l'Unsa, à la sortie d'un entretien avec le Premier ministre Edouard Philippe.

: Les syndicats CGT, Unsa, SUD et CFDT, représentatifs à la SNCF, ainsi que FO, représentatif au niveau de la branche, doivent rencontrer ce matin à tour de rôle Édouard Philippe. Le chef du gouvernement devrait leur signifier que l'Etat s’engage à alléger de 35 milliards d’euros la dette de l'entreprise, précise Le Monde.