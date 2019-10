DIRECT. Annulation de tous les Ouigo, des TER supprimés... Le trafic SNCF "fortement perturbé" au premier jour des vacances

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: Pour les TGV, la SNCF avait annoncé dans la nuit que les trains seraient légèrement affectés dans la région Sud-Est (Lyon, Marseille, Nice, Montpellier) et Atlantique-Ouest (Rennes, Nantes, Bordeaux), avec 9 trains sur 10, mais prévoyait un trafic normal dans le Nord et l'Est.

: Il n'y a notamment "quasiment aucun train" en Auvergne, selon la SNCF, une vingtaine ayant été supprimés, tandis qu'en Rhône-Alpes, la "tendance" est de 1 TER sur 2 et 80% des TGV roulant sur la zone sont en circulation.

: Cet arrêt de travail fait suite à un accident survenu mercredi soir: un TER reliant Charleville-Mézières à Reims a percuté un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau à Saint-Pierre-sur-Vence (Ardennes).

: Tous les trains low-cost Ouigo ont été annulés pour cette journée et la direction de la SNCF assure que les usagers seront "automatiquement remboursés d'ici le mercredi 23 octobre".

Comme hier, le trafic SNCF reste très perturbé, au premier jour des vacances scolaires. Tous les trains Ouigo sont notamment annulés.



