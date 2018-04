DIRECT. Troisième jour de grève à la SNCF : toujours de fortes perturbations sur le trafic

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SNCF

: La circulation des trains est difficile aujourd'hui avec 1 train sur 5 prévu sur les grandes lignes et 1 train sur 3 pour les Transilien et les TER. Tous les détails ici.

: Justement @anonyme, Nicolas Hulot est sorti de son silence dans une tribune publié ce matin dans le JDD. Le ministre de l'Ecologie, qui a dans son portefeuille les Transports, soutient la réforme de la SNCF, car selon lui "la qualité du service se dégrade, les usagers en subissent les conséquences". Il met en avant également le train comme "mobilité durable".

: Avez vous une explication sur le silence assourdissant de Mr Hulot au sujet de la privatisation de la SNCF ? la caution écologique du gouvernement...

: Une large majorité de Français (62%) souhaite que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme de la SNCF, en dépit du mouvement de grève en cours, selon un sondage Ifop pour le JDD publié aujourd'hui. Les détails de ce sondage ici.

: Bonjour @anonyme, en effet entre les journées de grève, même si le trafic est censé être "normal", dans les faits la situation est un peu plus compliquée que cela, à la fois pour des raisons techniques et d'organisation des syndicats. Dans cet article, on vous donne toutes les précisions.

: Vous dites que la grève SNCF a redémarré hier mais tout au long de la semaine de nombreux trains ne circulaient pas alors que c'étaient des jours "non grève" d'après le calendrier fourni par la SNCF. Une explication à ce phénomène ?

: La grève à la SNCF a redémarré hier et se poursuit jusqu'à mardi matin. Pour la journée de demain, on connaîtra les prévisions de trafic dans l'après-midi. Mais on a déjà des précisions en ce qui concerne les Transilien. Le taux de déclarations d'intention de grévistes est de 43%, a annoncé sur franceinfo Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien.