DIRECT. Grève du 29 décembre : la contestation contre la réforme des retraites entre dans son 25e jour, le trafic SNCF et RATP toujours perturbé

• Le trafic reste très perturbé en ce 25e jour de grève contre la réforme des retraites. Retrouvez toutes les prévisions dans notre article.



• Plusieurs personnes ont été blessées hier soir lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin près de New York, a annoncé une association juive.



• Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 79 morts et des dizaines de blessés hier dans un quartier animé de Mogadiscio. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis deux ans dans la capitale somalienne, régulièrement ciblée par une insurrection islamiste.



• Un échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes de l'est de l'Ukraine est attendu dans la journée. Si elle se confirme, il s'agit d'une nouvelle étape dans la désescalade amorcée dans cette guerre, depuis l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky.