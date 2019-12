DIRECT. Grève des 28 et 29 décembre : le trafic RATP et SNCF toujours très perturbé, plusieurs manifestations prévues samedi

Ce qu'il faut savoir

Pas de répit pour la grève des transports. La contestation contre la réforme des retraites est désormais plus longue que celle de 1995, et pourrait bien dépasser le record de 28 jours atteint en 1986-1987 à la SNCF. Les transports franciliens ainsi que l'ensemble du réseau SNCF restent fortement perturbés samedi 28 décembre, en ce week-end de chassé-croisé. A l'appel des syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail, plusieurs manifestations sont également attendues samedi, notamment entre la gare du Nord et Châtelet à Paris, dès 13 heures. Suivez la situation en direct.

Six TGV sur dix circuleront. A la SNCF, le trafic est toujours très perturbé ce week-end, avec un Transilien sur cinq, trois TER sur dix le samedi, quatre sur dix le dimanche, six TGV sur dix et trois Intercités sur dix en moyenne.

Quelques lignes de métro ouvertes à Paris. Côté RATP, six lignes de métro sont fermées. Seules les lignes du métro 1 et 14 restent ouvertes en continu avec des risques de saturation. Les lignes T2, T5 et T6 circulent également normalement, tout comme les lignes 7 et 8 où le trafic est quasi-normal. Plusieurs lignes de métro seront partiellement ouvertes entre 13 heures et 18 heures. Les prévisions du trafic en détail.

La barre du million d'euros franchie sur une cagnotte en ligne lancée par un syndicat CGT. Le syndicat CGT des salariés de l'information et de la communication a lancé une cagnotte en 2016 pour organiser la solidarité financière lors des différents mouvements sociaux. Cette caisse a déjà recueilli plus d'un million d'euros depuis le 5 décembre et le début de la contestation contre la réforme des retraites.

"Il n'y a pas de quoi s'inquiéter" concernant l'approvisionnement des stations essence. Le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip), Francis Duseux, a assuré mardi 24 décembre qu'il est "quasi-normal" en France. Retrouvez la carte des stations affectées mise à jour ici.

Un préavis de grève "illimité" à Nantes. Les syndicats de la Semitan – société qui gère les transports de la métropole – ont déposé un préavis de grève "illimité" pour une durée de six mois, à compter du lundi 30 décembre et jusqu'au 9 juillet.