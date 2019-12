DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : le trafic SNCF toujours "très perturbé" pour ce premier week-end des vacances de Noël

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: On débute avec un premier point sur l'actualité de ce début journée :



La grève va-t-elle bouleverser les départs pour les vacances de Noël ? Le trafic reste très perturbé à l'occasion du 17e jour de grève contre la réforme des retraites. Seule la moitié des TGV circuleront, ainsi que 30% des TER, 20% des Transilien en circulation et un Intercité sur quatre.



Onze départements ont été placés en vigilance orange pour vents violents et vagues submersion en raison de la tempête "Fabien" qui soufflera dans le sud-ouest la nuit prochaine, annonce Météo France.



Le gouvernement a tranché : les distances minimales d'épandage des pesticides seront fixées à 5 et 10 mètres des habitations, selon les types de cultures, voire 20 mètres pour les produits les plus dangereux. Les détails de cette annonce très attendue dans notre article.