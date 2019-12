DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : le trafic RATP et SNCF toujours fortement perturbé

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: Bonsoir @Tom, vous trouverez les prévisions du trafic de la SNCF dans cet article. On note une légère amélioration, avec notamment un TGV sur deux, quatre TER sur 10, même si le trafic ferroviaire sera "toujours fortement perturbé sur l'ensemble du réseau" demain.





: Trains pour demain ?

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité à 20 heures :



Bonne nouvelle pour les usagers en ce jour de Noël, avec une amélioration du trafic annoncée pour demain. Retrouvez les prévisions pour la RATP dans cet article et pour la SNCF dans cet article.



Il n'y a plus qu'un seul département en vigilance orange crue et inondations, il s'agit de la Charente-Maritime.



Le réveillon de Noël se termine. Franceinfo vous a concocté un diaporama des réveillons à travers le monde. Certains ont prié, d'autres ont plongé dans l'eau, d'autres étaient les pieds dans l'eau et enfin certains ont fait face à un canon à eau.



• Deux députés demandent des comptes à Ségolène Royal sur son bilan d'ambassadrice des pôles. L'intéressée a réagi auprès du service politique de France Télévisions. Plus d'infos dans cet article.

: Bonjour @Sylvain, vous avez dû manquer le passage de l'article consacré aux prévisions du trafic RATP demain où l'on parle de la ligne 12. On précise que cette ligne est à nouveau ouverte et circulera uniquement pour les heures de pointe du soir, entre Mairie d'Issy et Falguière. Vous trouverez tous les détails sur le trafic prévu demain dans notre article, mais également sur le site de la RATP.

: Bonjour, 5 lignes de métro fermées contre 6 ces derniers temps mais quand on regarde le détail vous parlez pas de la ligne 12 ? Est-elle enfin réouverte ou y a-t-il toujours 6 lignes fermées ?