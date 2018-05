DIRECT. Grève à la SNCF : sursaut de mobilisation, la journée s'annonce "très difficile"

Ce qu'il faut savoir

Les usagers du train vont devoir une fois de plus s'organiser car la journée du lundi 14 mai s'annonce "très difficile" à la SNCF. De l'aveu même de la direction, il faut s'attendre à "un sursaut de mobilisation" des grévistes. Pour peser sur le gouvernement, les cheminots sont appelés par les syndicats à une journée "sans trains et sans cheminots" et à voter pour ou contre la réforme ferroviaire.

Un "trafic très perturbé" sur toutes les lignes. Selon la direction, les voyageurs peuvent tabler en moyenne sur un TGV, un TER ou un Transilien sur trois et un Intercités sur cinq, avec des situations contrastées selon les régions.

Un sursaut de mobilisation attendu. Il faudra attendre la mi-journée pour mesurer la portée de cette journée "sans cheminots". Mercredi dernier, le taux de grévistes était de 14,46%. Le 3 avril, il était de 33,9%.

Acte de malveillance. Une caténaire a été sectionnée dans la nuit du dimanche à lundi, dans l'Eure. La SNCF va porter plainte. Trois trains sont actuellement bloqués. Le trafic entre Rouen et Paris devrait être rétabli à 9 heures.