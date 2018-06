Bac 2018 : les bacheliers à l'épreuve du rail

Pas de souci majeur lundi 18 juin au matin à la gare Montparnasse (Paris). Antoine passe son bac de français ; il est parti plus tôt pour arriver à l'heure. Kilian vient de Sarcelles (Val-d'Oise). Parti de chez lui à 5h30, il a anticipé la grève. Jennifer est plutôt détendue, et une petite surprise l'attend. Une friandise offerte en gare à tous les futurs bacheliers.

Jusqu'à une heure de retard tolérée

Ici aussi, à la cellule "spécial exams", on veille sur les trains prioritaires. Quelques petits dysfonctionnements réglés au fur et à mesure, mais pas de vrais problèmes pour les examens. Dans ce contexte de grève, chaque établissement a reçu l'instruction d'être particulièrement clément et tolérant sur l'heure d'arrivée des candidats, jusqu'à une heure de retard. Vendredi 22 juin, un nouvel épisode de grève est prévu ; le dispositif "spécial exams" sera identique.

