Gastronomie : des étoiles dans les gares

Ici, vous trouverez des spécialités bretonnes revues et corrigées. En plein cœur de la gare de Rennes (Ille-et-Vilaine), on peut déguster un menu signé par un chef trois étoiles au restaurant gastronomique "Le Paris-Brest". Le chef étoilé n'est pas aux fourneaux, mais c'est l'un de ses anciens élèves qui régale les voyageurs. "La première clientèle visée, ce sont les voyageurs [...] c'est pourquoi on a une proposition de plat du jour accessible à 12 euros, une formule express où on peut manger en 25 minutes si on veut, si on a un train ou qu'on est pressé", explique le chef du Paris-Brest, Benjamin Le Coat.

La gare : plus seulement un lieu de passage

Le temps des sandwichs assis par terre dans le hall est donc révolu. Dans une gare flambant neuve, la SNCF souhaite que le restaurant ne soit pas juste un lieu de transit. C'est aussi le désir du chef du restaurant : "On veut que ce soit un restaurant dans Rennes, que ce ne soit pas juste le buffet de gare".

