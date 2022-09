Économies d’énergie : la SNCF supprimera-t-elle des trains cet hiver ?

Personne en gare ni sur les quais, faute d’électricité. Voilà à quoi pourrait ressembler l'hiver à la SNCF, en cas de très forte tension sur l’énergie. Les passagers cherchent déjà le plan B. "De temps en temps, je l’avoue franchement, je prendrai peut-être l’avion", explique une usagère. Moins de trains cet hiver, c’est le scénario étudié en coulisses par la SNCF. Selon les syndicats, les trains de marchandises pourraient être les premiers touchés, suivis par les lignes passagers électrifiés les moins fréquentées. L’exécutif temporise une telle configuration.

Une entreprise très gourmande en électricité

Chaque année, la SNCF consomme 1 à 2 % de l’électricité française, soit autant que les villes de Paris et Marseille (Bouches-du-Rhône) réunies. Cela représente l’équivalent d'un réacteur nucléaire. Pour les experts, il y a des marges de manœuvre. Arnaud Aymé, spécialiste des transports, confirme qu'il y a peut-être d'autres moyens de faire des économies d'énergie : "On peut imaginer baisser la quantité d'énergie consommée pour chauffer les gares, pour chauffer les bâtiments industriels qui sont nombreux, ou bien pour réduire l’éclairage." Autre levier : l'écoconduite. Grâce à une petite tablette, les conducteurs optimisent les accélérations et les freinages.