Du wifi dans tous les RER et TER en 2020

Invité de la matinale de RMC vendredi, le patron de la SNCF Guillaume Pepy a annoncé que tous les TER et RER seraient équipés du wifi d'ici 2020.

D'ici deux ans, les usagers du RER et du TER pourront naviguer tranquillement sur Internet durant leurs trajets. Invité de la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur RMC vendredi 21 septembre, Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, a particulièrement insisté sur l'avancée de l'équipement wifi des trains du réseau, en citant notamment l'exemple du RER C, qui transporte trois millions de voyageurs chaque jour en région parisienne.

"On vient de terminer le RER C (...), et on peut désormais téléphoner très bien" sur toute la ligne, a assuré Guillaume Pepy à Jean-Jacques Bourdin. Du côté des autres trains, comme les Corail ou les TER, le patron de la SNCF a indiqué que des "expérimentations" étaient "en cours", avec les différentes régions. Guillaume Pepy a enfin évoqué les TGV, expliquant que 270 rames étaient déjà équipées du wifi et qu'il ne manquait plus qu'une "cinquantaine" de rames à équiper.