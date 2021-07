DIRECT. SNCF : le trafic est "quasi normal" lundi matin en direction de l'ouest de la France, après l'accident de chantier mortel à Massy

Ce qu'il faut savoir

La situation s'améliore dans les gares. Le service des trains sera "quasi normal" lundi 26 juillet dans la matinée entre les gares de Massy et Paris-Montparnasse et l'ouest de la France, a précisé une porte-parole de la SNCF à franceinfo. "Quelques suppressions seront possibles dans la matinée" a précisé cette porte-parole. Dimanche, un ingénieur est mort sur un chantier des voies des RER C et D provoquant une coupure du trafic pendant plusieurs heures.

Un ouvrier meurt dans un accident. En fin d'après-midi, un ingénieur de SNCF Réseau a été enseveli lors d'un éboulement à proximité des voies sur le chantier d'un pont à Massy-Palaiseau (Essonne). Le cadre était toujours recherché dimanche dans la soirée et une enquête judiciaire a été ouverte, a annoncé le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui s'est rendu sur place.

Une enquête ouverte. Selon les sapeurs-pompiers de l'Essonne, l'effondrement a eu lieu dans un chantier de forage de plus d'une trentaine de mètres, proche des voies de chemin de fer. L'environnement proche du chantier est très "instable" et "difficile d'accès" du fait notamment des fortes précipitations des derniers jours. La victime décédée a été ensevelie. L'enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort, a précisé à l'AFP la procureure d'Evry, Caroline Nisand.

Trafic fortement perturbé dimanche. Toutes les destinations au départ de Paris Montparnasse avaient été interrompues et les voyageurs à destination du Sud-Ouest invités à reporter leur déplacement. Des itinéraires alternatifs ont été proposés à destination et en provenance de Bretagne mais avec des risques de gros retards selon la SNCF qui invitait les voyageurs à reporter également ces voyages-là dimanche soir.