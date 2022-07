Départs en vacances : 1,3 million de voyageurs attendus dans les gares ce week-end, selon la SNCF

"On attend 1,3 million de Français dans nos gares et dans nos trains. Cet été on s'attend à un record historique de voyageurs à bord de nos trains", a déclaré, vendredi 8 juillet sur franceinfo, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Les vacances scolaires commencent ce vendredi. C'est le premier grand week-end de départs dans les gares. "Les Français ont envie de vacances, de tourisme, et on attend plus de 10% de voyageurs supplémentaires par rapport à 2019 (...) Il n'y a pas un train au garage, tous les trains sont sortis", a-t-il assuré.

franceinfo : Combien de personnes attendez-vous ce week-end ?

Christophe Fanichet : On attend 1,3 million de Français dans nos gares et dans nos trains. Cet été on s'attend à un record historique de voyageurs à bord de nos trains. Plus qu'avant la pandémie. Les Français ont envie de vacances, de tourisme, et on attend plus de 10% de voyageurs supplémentaires par rapport à 2019. C'est une bonne nouvelle pour le tourisme et pour la planète puisque partir en train ne consomme pas de carbone.

Comment expliquez-vous qu'il soit si difficile de trouver des places dans les trains actuellement ?

Il y a beaucoup plus de monde qui prend des vacances en 2022 et les Français anticipent, donc, il y a moins de billets. En ce qui concerne les prix, avec la carte Avantages le prix est plafonné à 79 euros maximum en seconde. La carte de réduction est remboursée dès le premier achat. On a toujours baissé les prix depuis des années. Aujourd'hui, trois billets sur quatre sont à prix réduits. On a vendu 12 millions de billets de train pour tout l'été. C'est moins de la moitié des billets disponibles. Mais c'est vrai que pour les gros week-ends les Français ont anticipé. Tous les jours, on va faire circuler 800 TGV et Intercité. Il y a aussi les trains régionaux, 14 000 circulent tous les jours à petits prix.

Pourquoi ne faites-vous pas rouler plus de trains cet été ?

On a anticipé et il y a quelques semaines on a rajouté 500 000 places de plus qu'en 2019 pour que les Français puissent encore plus prendre le train. Elles étaient en ligne il y a quelques semaines. Il n'y a pas un train au garage, tous les trains sont sortis. Dans les gares, 1 500 gilets rouges seront dans toutes nos gares ce week-end pour pouvoir accompagner les voyageurs.

La SNCF subit aussi l'inflation. Le prix des billets va-t-il augmenter ?

Non, le prix des billets n'augmentera pas en 2022. Depuis des années, on baisse les prix.