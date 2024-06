Six questions sur le Pass rail qui doit permettre aux jeunes de voyager en train à volonté cet été, presque partout en France

Ce nouveau forfait à 49 euros pour un mois permettra aux 16-27 ans de prendre de nombreux trains gratuitement, du 1er juillet au 31 août. Mais son périmètre est plus restreint que celui de son modèle allemand.

Il a fait un long voyage depuis la promesse d'Emmanuel Macron, en septembre dernier. Le Pass rail a été mis en vente mercredi 5 juin. Présenté par le gouvernement comme une expérimentation, il doit permettre de circuler en train (presque) à volonté dans (presque) tout l'Hexagone en juillet et août, pour un prix mensuel de 49 euros. Mais comment savoir si vous y avez droit, et sur quels trajets ? Franceinfo fait le point.

1 Qui peut l'acheter ?

Le Pass rail n'est pas accessible à tout le monde : seuls les jeunes de 16 à 27 ans inclus pourront se le procurer. Pas besoin, en revanche, d'avoir la nationalité française pour y avoir accès, précise le ministère de la Transition écologique dans sa foire aux questions.

2 Quels trains pourront être pris gratuitement avec ce Pass rail ?

Si vous achetez un Pass rail, vous pourrez vous en servir sur une grande partie du réseau ferré français, mais pas la totalité, ni dans n'importe quel train. Il permet de voyager gratuitement dans les Intercités (de jour comme de nuit) et dans les TER, mais les TGV et Ouigo ne sont pas concernés. Les liaisons internationales non plus. Dans les trains de nuit, les places avec couchette resteront payantes, mais le prix du billet sera limité à 19,50 euros.

Les choses se compliquent en Ile-de-France, car la région ne participe pas au dispositif. Impossible, donc, d'emprunter gratuitement les Transiliens (l'équivalent local du TER) entre deux gares franciliennes. En revanche, vous pourrez partir d'Ile-de-France vers une autre région, partir d'une autre région et arriver en Ile-de-France, en TER comme en Intercités.

3 Combien coûte-t-il et comment l'obtenir

Vous pouvez vous procurer un Pass rail dès mercredi sur SNCF Connect, le site de vente de la compagnie, ou sur la plateforme concurrente Trainline. Il suffit de rentrer des informations personnelles de base (nom, prénom, date de naissance, adresse, mail...) et de débourser 49 euros. Vous obtiendrez par mail votre Pass rail, valable pour un mois, au format PDF, avec le numéro à utiliser au moment de la réservation du billet.

4 Comment s'en servir

Le Pass rail ne permet pas de monter dans un train les mains dans les poches : vous devez toujours réserver sur le site de vente de votre choix, dans la limite des places disponibles. Au moment de l'achat, vous pourrez rentrer le numéro de votre Pass. Si le billet est éligible, son prix passera alors à 0 euro. Vous ne pourrez, par ailleurs, pas cumuler plus de six réservations simultanément, ni réserver deux billets gratuits "sur un même créneau horaire". Enfin, le Pass rail ne pourra pas être utilisé pour plus d'un trajet par jour au départ d'une même ville.

Le Pass rail sera valable pour un mois glissant. Si vous l'achetez le 15 juillet, il sera valable pour un mois jusqu'au 15 août. Son utilisation sera, quoi qu'il arrive, impossible au-delà du 31 août, ou à partir du jour de vos 28 ans. Le ministère de la Transition écologique rappelle que vous devrez présenter le Pass Rail en cas de contrôle, ainsi que le billet et une pièce d'identité.

5 Qui finance cette expérimentation

Le gouvernement avait annoncé en mars que l'Etat prendrait en charge 80% du coût de ce dispositif, évalué à un peu moins de 15 millions d'euros, le reste devant être payé par les régions, qui financent les trains régionaux et décident des tarifs.

Cette question a donné lieu à un long bras de fer entre l'Etat et les collectivités, qui a bien failli faire couler le Pass rail. Les régions décriaient un financement insuffisant. Au point qu'en avril, le ministre délégué chargé des Transports, Patrick Vergriete, s'était dit contraint d'abandonner le projet, pointant du doigt les présidents des régions Normandie, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Ceux-ci avaient fini par donner leur accord après cet ultimatum, non sans déplorer la méthode de l'exécutif. "Le président fait de grandes annonces, mais derrière, ce sont toujours les mêmes effets : les régions vont devoir payer, alors que l'Ile-de-France est exclue du dispositif, ce qui n'a aucun sens", s'agaçait-on au sein de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, citée par franceinfo.

6 Comment cette mesure est-elle accueillie

Beaucoup ont salué la mesure, tout en la considérant trop timide. "Si on peut se réjouir que les modalités annoncées du Pass rail permettent à des milliers de jeunes de voyager à un prix abordable, on ne peut que constater les limites du dispositif : seulement 15 millions d'euros y seront consacrés en France contre 3 milliards en Allemagne", regrette Alexis Chailloux, responsable aérien et ferroviaire du Réseau Action Climat.

"C'est une mesure intéressante, mais ça ne peut pas être la seule mesure pour pallier la précarité des jeunes." Maé Bouteille, vice-présidente de l'organisation étudiante Fage sur franceinfo

D'autant que l'ambition du Pass rail a été revue à la baisse par rapport à ce qui avait été évoqué initialement par Emmanuel Macron. En septembre, sur la chaîne du vidéaste Hugo Décrypte, il s'était dit favorable à la création d'un pass "similaire" à celui créé par l'Allemagne. Celui-ci coûte aussi 49 euros par mois, mais il est valable toute l'année, accessible à tout âge, et donne aussi accès aux transports en commun. L'expérience a rencontré un certain succès outre-Rhin, sans atteindre tout à fait ses objectifs.

"C'est une première étape, une expérimentation", a rappelé le ministre délégué chargé des Transports, Patrice Vergriete, mercredi sur franceinfo. "On a vu déjà à quel point c'était difficile de trouver un accord avec les régions." Une évaluation doit être menée avant la fin de l'année pour décider si ce Pass rail mérite d'être reconduit en 2025, et adapté si nécessaire.