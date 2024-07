"Attaque massive" sur le réseau TGV : la SNCF prévoit une amélioration de la circulation dès samedi sur les axes touchés

Victime dans la nuit de jeudi à vendredi de plusieurs "actes de malveillance" touchant "les LGV Atlantique, Nord et Est", le trafic restera perturbé sur le réseau ferré français, mais la SNCF prévoit une nette amélioration sur la journée de samedi. "La mobilisation exceptionnelle de plusieurs milliers de cheminots, dont plus de cent sur les réparations, va permettre une amélioration des circulations", a précisé l'entreprise dans un communiqué publié vendredi 26 juillet.

Sur la LGV Est, les circulations vont reprendre normalement dès samedi matin 6 heures. Sur l'axe Nord, 80% des trains vont circuler avec des retards d'une à deux heures. Vers la Bretagne et le Sud-Ouest, deux trains sur trois vont circuler à partir de samedi avec des retards d'une à deux heures. A ce stade, le trafic restera perturbé dimanche sur l’axe Nord et devrait s’améliorer sur l’axe Atlantique pour les retours de week-end.

Tous les transports d’équipes et accrédités pour les JO seront assurés, a ajouté la SNCF. L'entreprise précise que la surveillance du réseau a été renforcée au niveau terrestre et aérien avec des moyens humains et techniques, en coordination avec les forces de l'ordre. Un millier d’agents de la maintenance sont mobilisés pour surveiller le réseau dans le cadre de leurs tournées. Enfin, une quarantaine d’équipes de la sûreté ferroviaire et une cinquantaine de drones surveillent aussi le réseau.