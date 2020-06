Accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge en 2013 : la SNCF et un cheminot renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires

Les juges d'instruction ont suivi les réquisitions du parquet. "La tenue du procès est envisagée au courant de l'année 2021", a précisé la procureure de la République d'Évry.

Il y aura bien un procès. La SNCF et un cheminot sont renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Évry (Essonne) pour homicides et de blessures involontaires, dans le cadre de l'enquête sur l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, qui avait entraîné, il y a près de sept ans, la mort de sept personnes et les blessures de 479 victimes, a annoncé, vendredi 12 juin, la procureure de la République d'Évry, Caroline Nisand, dans un communiqué.

Le 12 juillet 2013, en gare de Brétigny-sur-Orge, le train Intercités, qui opérait la liaison Paris-Limoges, a déraillé et s'est scindé en deux, occasionnant la sortie de la voie ferrée de plusieurs wagons.